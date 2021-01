Chiodo scaccia chiodo – Tensione in casa Napoli tra Gattuso e ADL

Repubblica asserisce sull’edizione giornaliera: rapporto in crisi tra ADL e Gattuso?

Sembrerebbe proprio che tra ADL e Gattuso non giri buon’aria a seguito delle sconfitte contro la Juventus e il Verona

De Laurentiis e Gattuso coabitano, ma non convivono. Il motivo non sembrerebbe essere a livello tecnico, bensì a causa delle ultime due sconfitte. Traspare, inoltre, che tra i due non sia mai scattata la scintilla.

I problemi potrebbero essere legati, se non altro, al rinnovo del contratto di Gattuso ancora in sospeso, che a quanto pare non è una priorità del presidente al momento, nonostante gli accordi già trovati da tempo.

