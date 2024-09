Napoli, Conte pronto a fare turnover contro il Palermo in Coppa Italia

Napoli-Palermo, Conte farà turnover

Il Napoli di Antonio Conte si preparerà per la sfida di Coppa Italia contro il Palermo, in programma giovedì sera allo Stadio Diego Armando Maradona. Come riporta l’edizione odierna di Repubblica, il tecnico azzurro con ogni probabilità farà ricorso a un turnover massiccio per dare spazio a chi a oggi è stato impiegato meno. Ecco quanto riportato dal quotidiano:

“McTominay ha avuto un impatto di alto livello contro la Juventus, ma da ieri ha già voltato pagina: nel mirino c’è la sfida di giovedì con il Palermo al Maradona, valida per i sedicesimi di Coppa Italia. Scott probabilmente avrà spazio per migliorare la sua condizione e proseguire il percorso di apprendimento dei dettami di Conte che confermerà il 4- 3- 3. Potrebbe dialogare con il connazionale Billy Gilmour che scalpita per il debutto dall’inizio facendo rifiatare un po’ Lobotka. Se ne parlerà nei prossimi giorni al Training Center di Castel Volturno. La sensazione diffusa prevede qualche cambio: potrebbero avere spazio Rafa Marin in difesa, Folorunsho in mediana, Raspadori e soprattutto David Neres nel tridente offensivo. Il brasiliano è l’altra sfida che Conte dovrà vincere al più presto per migliorare la qualità della manovra offensiva”.

Meret, oggi gli esami strumentali: salterà la sfida di Coppa

