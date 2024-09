Corriere dello Sport – Lukaku ha sofferto il gioco di Bremer: non è ancora in condizione

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulla pessima prestazione di Romelu Lukaku, contro la Juventus. Il belga è stato artefice di soli due tocchi in area, ma soprattutto, zero tiri in porta: “Lukaku ha sofferto sul serio per la prima volta da quando ha rimesso piede nel campionato italiano: s’era abituato e aveva abituato tutti molto bene, considerando i due gol realizzati con il Parma e il Cagliari e l’assist servito a Kvara, ma al di là dei bonus è mancata proprio la prestazione base. «Lukaku deve ancora entrare in condizione. Quella condizione che pretendo io», ha detto Conte con quella franchezza che è un marchio di fabbrica e che non lascia scampo alle interpretazioni. «Del resto è stato uno degli ultimi ad arrivare», la postilla non da poco aggiunta con altrettanta onestà. Tradotto: al lavoro, Rom. Anche ieri, in occasione dell’immediata ripresa in vista della Coppa Italia”.

