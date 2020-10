Napoli contro tutti: ecco perchè le altre vogliono lo 0-3 a Tavolino

Sono stati giorni caldissimi quelli riguardanti il Calcio Italiano in merito a Juventus-Napoli.

Come sempre il paese si è spaccato in due, specie se di mezzo ci sono i bianconeri. In attesa di conoscere la decisione del Giudice Sportivo, prevista per oggi, c’è da sottolineare che molti presidenti delle altre squadre auspicano nel 3-0 a tavolino.

La ragione di tutto ciò è che il Napoli avrebbe forzato il protocollo, contattando l’ASL che a quel punto, avrebbe bloccato la partenza.

Chiaro che non sarà questo clima a far pendere l’ago della bilancia, ma la sensazione è che questa vicenda lasci diversi strascichi.

A riportare la notizia è Il Mattino.