Canale Otto– Ugolini: “Conte? I rapporti meno caldi. Manna punta anche a Gasperini”

Il giornalista di Sky Sport, Massimo Ugolini, è intervenuto in diretta per commentare la situazione allenatori in casa Napoli: “Gasperini e Conte sono due allenatori giusti perché il nuovo ds dovrà poggiarsi su una figura forte e di riferimento. Io penso che Manna caldeggi queste due scelte, Gasperini e Conte. Per il secondo il problema è più di principio. I rapporti si sono un po’ raffreddati rispetto a novembre. C’è stata una contrazione sulla nuova proposta”.

