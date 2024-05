Sky Sport – L’addio di Zielinski al Napoli: “Siete persone straordinarie, vi ringrazio perché nessuno di voi mi ha offeso”

Piotr Zielinski, durante la sua festa di compleanno, ha salutato i suoi compagni di squadra con una lettera: “Siete persone straordinarie che ho imparato ad amare e rispettare. Mi piace la vostra mentalità di cui potete essere orgogliosi e che ammirerò. Vi ringrazio perché nessuno di voi quando ho preso la decisione di cambiare la squadra mi ha offeso. Questo significa tanto per me. I successi che ho ottenuto nel nostro club sono in linea con i miei sogni. Ho cercato di fare del mio meglio. Grazie per il vostro supporto”. A fine stagione sarà l’Inter ad accogliere Zielinski.

“Adesso sei pronto per una nuova avventura e noi ti auguriamo il meglio…tranne in due partite“, hanno risposto a tono i suoi compagni con un bigliettino, con regalo annesso.

