Napoli, Cremonese su Gaetano: Zerbin sarà valutato in ritiro

La Cremonese vorrebbe riabbracciare Gianluca Gaetano, mentre il Napoli valuterà Alessio Zerbin a Castel di Sangro.

Il futuro di Gianluca Gaetano ed Alessio Zerbin sarebbe attualmente incerto. L’edizione odierna de Il Mattino fa il punto della situazione sulla questione.

“Quanto ai giovani che si sono messi in mostra a Dimaro, aumentano le quotazioni di Zerbin. Il ragazzo è sempre più in considerazione da parte dell’allenatore e del club che a questo punto aspetteranno Castel di Sangro come ultima cartina al tornasole per decidere se confermarlo nella rosa della prossima stagione. Discorso aperto, invece, per Gaetano. Sulle sue tracce c’è sempre l’interesse da parte della Cremonese che vorrebbe riportarlo lì dove la scorsa stagione si è consacrato tra i protagonisti della promozione in serie A. Al momento, però, il Napoli sta valutando come utilizzarlo e se tenerlo in organico a disposizione di Spalletti.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato, l’offerta del Napoli per Raspadori e la risposta del Sassuolo

UFFICIALE – Il Napoli cede Ferrari al Vicenza: il comunicato

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Ruby ter: difesa Barizonte, solo giudizi morali e non penali