Napoli, da Francoforte insistono: “Bisogna escludere gli azzurri dalla Champions”

Napoli, da Francoforte altra protesta per la trasferta vietata

Il divieto di trasferta imposto per la gara tra Napoli ed Eintracht Francoforte continua a generare polemiche, tanto che il consigliere comunale della città tedesca Maximilian Klockner ha avanzato una singolare proposta. Come riportato dal Corriere dello Sport, riportando alcune sue dichiarazioni, si richiede addirittura l’esclusione dalla Champions League per il club azzurro. Ecco quanto dichiarato:

“L’unica conseguenza logica di questa decisione sarebbe l’esclusione del Napoli dalla Champions League. L’Eintracht dovrebbe considerare questa ipotesi, dobbiamo annullare anche tutta la parata diplomatica, non facciamo buon viso in una situazione del genere. Non partecipiamo a cene o pranzi Uefa.”

Fonte immagine in evidenza: flikr.com

