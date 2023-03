Corriere del Mezzogiorno – Occasione per Elmas e Simeone, Spalletti studia nuove soluzioni.

Luciano Spalletti deve ampliare il raggio delle soluzioni, e con tre partite in otto giorni, i giocatori possono finalmente godere di maggiore continuità. A scalpitare per mettere piede in campo sono Elmas, il quale ha dimostrato di essere sempre pronto, e Simeone, con un gran senso del gol, è un’ottima risorsa a gara in corso.

Fonte foto: Instagram @officialsscnapoli

