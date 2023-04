Corriere dello Sport – Napoli da rifare con la Juve, out Politano ma rientrano Kim ed Anguissa.

L’edizione odierna del quotidiano, prova ad anticipare le mosse di Luciano Spalletti, in vista del big match contro la Juve all’Allianz. Gli azzurri devono fare i conti con le assenze di Politano, Mario Rui e probabilmente anche Rrahmani ma rientra Osimhen.

“Giocando e allenandosi sta sempre meglio, che ha dovuto rinunciare all’andata dei quarti con il Milan e al ritorno si è presentato generosamente senza essere ancora lui al 100%, ma che non vuole sentir ragioni”. Rientrano Kim e Anguissa e Spalletti potrebbe sistemare il coreano “al fianco di Juan Jesus e poi infilando il camerunese al fianco di Lobotka, per Ndombele o magari per Zielinski, che a quel punto lascerebbe il posto al francese. Ma nei percorsi tortuosi del pre-partita c’è anche da occupare la corsia di sinistra, che andrà ad Olivera automaticamente, e quella di destra che invece Lozano ed Elmas si contenderanno a oltranza”.

