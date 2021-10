Napoli: De Laurentiis furioso per il rigore mancante contro la Roma

Il presidente del Napoli non ci sta e si rivolge ai vertici federali

Il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna dedica spazio ad Aurelio De Laurentiis. Stando a quanto riportato il presidente del Napoli sarebbe furioso per la differenza di trattamento fra Juventus-Inter (contatto Dumfries-Alex Sandro non visto dall’arbitro Mariani e poi giudicato da rigore) e Roma-Napoli (dove un episodio molto simile tra Vina e Anguissa non è stata corretta dal VAR). Il presidente del Napoli, si legge, avrebbe chiamato i vertici federali e arbitrali per capire i motivi di una simile difformità di giudizio.

