Napoli, De Laurentiis vuole Sarri o Benitez per la prossima stagione

Napoli, De Laurentiis ci prova per Sarri o Benit

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto in diretta Ciro Venerato, che ha confermato le voci dei contatti avuti da Aurelio De Laurentiis con Sarri e Benitez. Ecco quanto dichiarato:

“Il patron farà delle valutazioni sull’allenatore, al momento Gattuso resterà fino alla fine della stagione e poi il presidente si confronterà con Chiavelli, Giuntoli e Pompilio. Dopo Verona il presidente ha parlato di una prospettiva tecnica con due allenatori, Benitez e Sarri, ho avuto conferme. C’è stato un disgelo col tecnico toscano, che ha ribadito che fino a maggio non si muove, si sente pronto a tornare in pista in ritiro e non in corsa. La cosa è rinviata se non sfumata, anche perché Sarri vorrebbe ripartire in una squadra dove non ha mai allenato. Per Benitez c’è una disponibilità di massima per sentirsi e informarsi di nuovo più avanti. Il patron vuole tenere le mani libere in estate e scegliere il nuovo tecnico.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Alfredo Pedullà: “Esonero Gattuso? Saltato per il no di Sarri a De Laurentiis”

Bonucci: “Litigio tra Agnelli e Conte? Brutto episodio, c’è poco da aggiungere”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Cina oscura la Bbc, revocata licenza di trasmissione