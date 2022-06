Napoli, De Maggio: “Simeone in azzurro farebbe un gol a partita”

Walter De Maggio esprime la sua opinione su un eventuale arrivo al Napoli di Giovanni Simone.

Il giornalista Valter De Maggio è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Gol ed ha detto la sua su Giovanni Simeone, attaccante accostato più volte al Napoli negli ultimi giorni.

Prego durante la notte affinché il Napoli prenda Giovanni Simeone, segnerebbe un gol ad ogni partita. Può giocare insieme a Victor Osimhen o senza, è un calciatore che vede la porta come pochi altri in Serie A. Uno come lui, per come gioca il Napoli e per la quantità di occasioni prodotte in campo dalla squadra di Luciano Spalletti, farebbe grandissime cose. Nessuno mi toglie dalla testa che avrebbe una media realizzativa esagerata, sono innamorato di lui. Il Napoli ha lottato per lo scudetto con Andrea Petagna, con Simeone farebbe ancora un salto di qualità. Nella stagione conclusa ha segnato più di Osimhen.”

