NAPOLI – DERBY PER LA CATEGORIA UNDER 16 A-B

NAPOLI U16 – Derby Campano contro la Salernitana.

Domenica 4 ottobre presso lo stadio “Volpe” di Salerno avverrà il match Salernitana-Napoli della categoria U16 A-B. Partita molto sentita, dovuto anche alla rivalità dei due club. L’obiettivo per entrambe le squadre è mostrarsi pronta e portare a casa la vittoria.

Il Napoli, allenati da mister Bevilacqua potrà vedere per la prima volta in campo i due neo-acquisti, Turi e Dachille (qui l’articolo). La squadra non avrà a disposizione Peluso per una squalifica da scontare dalla scorsa stagione.

La Salernitana, allenata da coach Cerrato insegue l’obiettivo di replicare l’ottima prestazione della scorsa stagione. Per lui a disposizione due talentuosi ex Napoli Cozzolino e Menna.

