Napoli – Triplo colpo under dal Bari

Napoli – Presi tre ragazzi dal Bari per le squadre under.

Accordo preso con il Bari, che trasferisce tre dei suoi ragazzi alle formazioni under del Napoli. I tre ragazzi, Claudio Turi, classe 2005 titolare della squadra di mister Doudou, già con esperienza in Nazionale Italiana Under 15 allenata da mister Patrizia Panico. Domenico Dachille, difensore classe 2005 compagno di Turi, e Daniel Hysaj, difensore classe 2004 della formazione Under 17, nonché cugino di Elseid Hysaj della prima squada degli azzurri.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato, Vecino può arrivare. La strategia di ADL per accontentare Gattuso

Tonacci:”Suarez convocato in procura, mancano i presunti corruttori”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Conte rassicura sul ​ Recovery, “non siamo affatto in ritardo”