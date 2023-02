Napoli: diramata la lista Uefa, out Demme e Zerbin

Il Napoli, tramite il suo sito ufficiale ha reso nota la lista dei calciatori che parteciperanno alla seconda fase della Champions League. Nei cambiamenti rispetto alla prima troviamo: Bereszynski per Zanoli, Idasiak per Zerbin e Gollini per Sirigu. Restano esclusi anche Marfella e Demme.

Queste la lista completa: Portieri: Meret, Gollini, Idasiak

Difensori: Kim, Juan Jesus, Mario Rui, Rrahmani, Olivera, Di Lorenzo, Ostigard, Bereszynski.

Centrocampisti: Elmas, Zielinski, Lobotka, Gaetano, Ndombele, Anguissa.

Attaccanti: Osimhen, Lozano, Simeone, Politano, Kvaratskhelia, Raspadori.