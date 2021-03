Napoli e la cura del riposo, la ricarica giusta per la prossima sfida

Tuttosport mette in risalto la situazione attuale del Napoli: finalmente per la prima volta i giocatori hanno il tempo necessario per la preparazione della sfida di Serie A.

Il Napoli, uscito da tutte le competizioni, ha finalmente tranquillità e pace mentale per affrontare il prossimo match.

Oggi il Napoli riprenderà gli allenamenti dopo due giorni di riposo concessi da Gattuso. La tattica del tecnico azzurro sembra essere efficace, in quanto questo aiuti i suoi giocatori a recuperare energie preziose in vista del prossimo match. La sfida con la Roma non sarà una passeggiata, dunque gli azzurri dovranno essere al meglio delle proprie possibilità.

Per la prima volta i giocatori hanno a disposizione una settimana di tempo per preparare in maniera soddisfacente una sfida di campionato. E finalmente, in assenza di altri impegni, l’unico obiettivo perseguibile è la zona della classifica che consente di ottenere un posto in Champions. Soprattutto grazie ai recuperi post-infortunio.

