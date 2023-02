Napoli, è record anche in trasferta: primato in tre classifiche

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del quotidiano Il Mattino Il Napoli avrebbe battuto tre record nelle trasferte.

Il quotidiano Il Mattino si concentra su tre record che il Napoli avrebbe battuto in trasferta. Secondo quanto si legge gli azzurri sono in vetta a tre classifiche che farebbero riferimento proprio alle sfide disputate fuori casa.

Di seguito le parole del quotidiano:

“I numeri in trasferta degli azzurri sono decisamente i migliori della Serie A. Il Napoli è la compagine che ha conquistato il maggior numero di punti (28) frutto di nove vittorie, un pareggio e una sola sconfitta al “Meazza” contro l’Inter (segue l’Atalanta con 24 punti). Numeri migliori di tutte le altre anche per quanto riguarda le reti messe a segno (23), tre in più rispetto alla seconda di questa classifica (l’Atalanta che di reti ne ha siglate 20). Napoli in testa, insieme alla Lazio di Sarri, anche in riferimento al minor numero di gol subiti in trasferta (7) nelle undici partite di campionato.”

Fonte foto: Instagram, @officialsscnapoli

