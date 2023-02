Napoli, ecco quanti punti servono per la vittoria dello scudetto

L’edizione odierna del Corriere dello Sport si focalizza sul Napoli di Luciano Splletti ed il numero di punti necessario per ottenere lo scudetto.

Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione sul Napoli, parlando in particolare della vittoria dello scudetto. Il quotidiano ha fatto il conto dei punti necessari alla squadra partenopea per portare a casa il titolo a fine stagione. Il Napoli fino ad ora ha perso soltanto una volta dall’inizio del campionato ed attualmente è primo in classifica con una netta differenza di punti rispetto alle altre squdre.

Di seguito ecco quanto riportato dal noto quotidiano:

“L’Inter, ch’è seconda al di là del burrone, per riuscire a capovolgere questo potere inaspettatamente costituito con prove di forza avrebbe intanto bisogno di vincerle tutte, dopo averne perdute sei, e arrivare a 94: e per stare un gradino sopra, al Napoli basterebbe semplicemente perderne quattro, finirebbe a 95 e non concederebbe nessuna chanche matematica alla più immediata delle inseguitrici.”

Fonte foto: Instagram, @officialsscnapoli

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Cremonese: si va verso il sold out, già esauriti i settori superiori

Pistocchi: “Complimenti al Napoli, fin qui senza trucchi a bilancio”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Agguato ad Alatri: interrogate due persone, nessun provvedimento