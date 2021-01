Napoli – Empoli – La diretta testuale di ForzAzzurri

19:36 – Termina il match, il Napoli accede ai quarti di finale di Coppa Italia superanto per 3-2 un Empoli organizzato ed in partita fino al fischio finale. Sfiderà la vincente tra Roma e Spezia

43′ – SOSTITUZIONE, entrano nel Napoli Bakayoko e Llorente per Demme, autore di una prestazione di altissimo livello, e Petagna.

40′ – OCCASIONE anche per l’Empoli, ancora con Bajrami che raccoglie una deviazione fortuita in area ma spara alto sopra la traversa.

39′ – OCCASIONE dalla distanza per Fabian Ruiz. Bellissimo tiro dai 25 metri che si stampa sul palo.

30′ – GOOOOOL di Petagna, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, deviazione vincente del centravanti azzurro a seguito di un salvataggio sulla linea di Ricci su Rrahmani.

Gli errori del Napoli conferiscono fiducia nei mezzi degli ospiti che, pur senza essere pericolosi, si affacciano spesso dalle parti di Meret.

28′ – OCCASIONE per Lozano che recupera una palla impossibile sulla linea di fondo. Era lungo il passaggio di Insigne ma il messicano riesce a tirare sfiorando il secondo palo.

26′ – OCCASIONE sia per Petagna che fa velo praticamente all’avversario. La migliore palla della partita arriva sui piedi di Insigne che a porta vuota spara in curva dall’altezza del dischetto.

24′ – SOSTITUZIONE, entrano Fabian Ruiz per Lobotka e Zielinski per Elmas.

23′ – Gol dell’Empoli, ancora Bajrami. Tiro dai 30 metri, colpevole Meret posizionato male sulla conclusione improvvisa. 2-2.

16′ – SOSTITUZIONE, entra Insigne e prende il posto di Politano, Lozano torna quindi ad agire come esterno destro .

15′ – Azione ben manovrata da parte dell’Empoli che si spinge con tutti gli uomini nella metà campo del Napoli dimostrando di non concedere facilmente la partita al Napoli.

9′ – OCCASIONE per Petagna. Riparte il Napoli con Elmas che porta palla fino al limite dell’area ma è Lozano a servire l’ex Atalanta che si gira ma il tiro è debole e centrale.

8′ – Azione prolungata del Napoli senza riuscire ad arrivare al tiro pur entrando più volta in area.

6′ – OCCASIONE, risponde il Napoli con Di Lorenzo che sfiora la doppietta proponendosi in area, devia Furlan

5′ – L’Empoli manovra con cambi di direzione e si porta al tiro con Terzic.

Nessun cambio ed alle 18:49 comincia il secondo tempo.

Finisce il primo tempo con il risultato di 2-1 per il Napoli.

38 – GOOOOOL, eurogol di Lozano che dai 30 metri, senza esitazione trafigge l’Empoli e porta il Napoli nuovamente in vantaggio.

37′ – Reagisce il Napoli con una corale azione prolungata, l’ultimo tocco arriva sui piedi di Di Lorenzo che sbaglia il cross.

33 – Gol dell’Empoli, Bajrami indovina il tiro “alla Insigne”. Ingenuità del Napoli, che è apparso blando nel contrastare l’azione avversaria.

31′ – OCCSASIONE per Elmas, azione personale insisitita del macedone, Furlan costretto a rifugiarsi in angolo.

La gara appare equilibrata per merito dell’Empoli che si dimostra meritevole del primato nella serie cadetta per l’organizzazione di gioco dimostrata.

28′ – OCCASIONE per l’Empoli, rovesciasta di Matos che coglie il cross dalla destra dove il Napoli si fa trovare impreparato.

21′ – Punizione per il Napoli, si propone Ghoulam che viene servito con un preciso lancio lungo di Demme. Buono il cross dell’algerino, la mette fuori Furlan, sugli sviluppi dell’azione tiro dalla distanza di Lobotka che viene bloccato, seppur forte e preciso, da Furlan.

18′ – GOOOOOL dell’ex, segna Giovanni Di Lorenzo. Fuga del chucky Lozano sull’out di sinistra, entra in area e serve il terzino con l’esterno destro. Di Lorenzo si tuffa e segna di testa.

Gli azzurri riescono a presentarsi nell’area di rigore avversaria ma senza redersi pericolosi. Ottimo il ritorno in campo di Kalidou Koulibaly che imposta e conrtrolla egregiamente.

12′ – Tiro dalla distanza di Haas, facile presa per Meret.

8′ – Lobotka perde palla sul cerchio di centrocampo, Olivieri si porta fino in area ma scivola al momento del tiro e la manda fuori.

7′ – OCCASIONE per Lozano, servito benissimo in area, tira bene sul secondo palo ma Furlan devia in angolo.

6′ – Calcio d’angolo per l’Empoli, manovra palla a terra che termina tra i piedi dell’estremo difensore.

2′ – Si fa vedere il Napoli dalle parti di Furlan, con un cross di Demme per Petagna dopo un’azione ben manovrata.

17:46 – Entrambe le squadre schierate sul terreno di gioco. Si parte. Il Napoli tocca il primo pallone.

17:33 – Le squadre rientrano negli spogliatoi.

17:25 – Le squadre sono in campo per ill riscaldamento.

Formazioni ufficiali

NAPOLI – Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam, Demme, Lobotka, Politano, Elmas, Lozano, Petagna.

EMPOLI – Furlan, Terzic, Matos, Olivieri, Olivieri, Bajrami, Casale, Zappella, Ricci, Damiani, Haas, Viti.

Mancano pochi minuti al fischio di inizio di Napoli-Empoli, sfida valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. La redazione di ForzAzzurri, presente allo Stadio Diego Armando Maradona vi racconta in diretta il match tra gli azzurri ed i toscani.

Mario Scala