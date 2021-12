Napoli-Empoli – Passano i toscani al Maradona

Napoli ed Empoli si sono sfidate allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, match valido per la 17esima di Serie A 2021/2022.

La redazione di ForzAzzurri.net è presente al Maradona.

Primo tempo

L’approccio della gara del Napoli è quellop di una squadra attenta, concentrata e reattiva. I primi 20 minuti scorrono senza particolari sussulti, l’ingresso di Insigne squote i suoi, Mertens cerca la stesso magia trovata in occasione del secondo gol contro la Lazio e per poco non fa esplodere il Maradona. Passano due minutio e cerca gloria anche Elmas che dai 25 metri colpisce la parte alta della traversa. Alla mezz’ora si vede anche l’Empoli con Bajrami che colpisce l’esterno della rete. Sul finale della prima frazione si supera Vicario su Lozano (unico tiro nello specchio) e ci riprova Insigne da fuori lanciando la palla in curva.

Secondo tempo

Si riprende con intensità, occasioni sia per il Napoli con Insigne e per l’Empoli con Cutrone sul quale Ospina dimostra di essere in grandissima forma. Entrano Politano per Lozano, Petagna per Mertens e Frank Anguissa per Diego Demme. Politano è spina nel fianco, poco dopo il suo ingresso rientra sul sinistro e costringe Vicario all’ennesimo intervento decisivo. Al 70′ è l’Empoli a trovare il vantaggio con Cutrone, azione fortuita su rimpallo da calcio d’angolo. Gira i tacchi la fortuna al Maradona, al 72′ palo di Petagna che ci prova da fuori. C’è tantissimo Napoli, solo il Napoli dallo svantaggio in poi. Finisce la partita di Eljif Elmas per infortunio, entra sul terreno di gioco Malcuit al ’87. Ce la mette tutta il Napoli per evitrare la sconfitta ma passano i toscani, autori di una buona partita ma senza dubbio assistiti dalla fortuna.

Mario Scala