Napoli-Empoli – Torna in campo Insigne per Zielinski

ForzAzzurri in diretta dallo Stadio Diego Armando Maradona – Al minuto 20′ di Napoli-Empoli, problemi di natura respiratoria per il polacco che lascia il campo anzitempo per il ritorno sul terreno di gioco del capitano azzurro Lorenzo Insigne

Autore Mario Scala Il grande giornalista pone le domande giuste per far emergere ciò che altrimenti resterebbe nascosto. See author's posts