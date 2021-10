Napoli escluso dalla Maradona Cup: altissime richieste economiche da parte di ADL

Boca Juniors e Barcellona si sfideranno il prossimo 14 dicembre a Riyadh, in Arabia Saudita, in occasione della Maradona Cup. Il Napoli è stato escluso da questa edizione dell’evento e Il Mattino ne spiega il motivo: infatti non è stato solo il calendario ad impedire ai partenopei di partecipare all’evento, ma anche le altissime richieste economiche di De Laurentiis.

Rayco Garcia, ceo della Rg Sports Solutions, agenzia internazionale che organizzerà l’evento, ha riferito di essersi recato a Napoli lo scorso 31 agosto per incontrare De Laurentiis e illustrare l’idea dell’evento. Tra le parti sembrava esserci l’accordo ma qualche giorno dopo, riferisce Garcia, dal Napoli è arrivata un e-mail con una richiesta economica cinque volte più alta rispetto alla cifra accordata con gli altri club. Per questa ragione è stato impossibile trovare un accordo.