I principali quotidiani sportivi, nell’edizione odierna, celebrano la vetta temporanea del Milan.

Dopo la vittoria contro il Torino, il Milan si è portato momentaneamente in testa alla Serie A, il Napoli ospita il Bologna e, vincendo, tornerebbe di nuovo al comando della classifica. Eppure la stampa nazionale già parla di scatti, quello di Giruod per il Corriere dello Sport; parla di fughe, secondo Tuttosport, mentre per La Gazzetta dello Sport, il Milan… Scappa.