Corriere dello Sport – Napoli esemplare, ma solo nel primo tempo: nel secondo la Juve l’ha ripresa

L’edizione odierna del quotidiano, ha focalizzato l’attenzione sul match andato in scena ieri sera, fra Juventus e Napoli: “Lo scudetto eccolo là, sta sulla Torino (bianconera)-Milano (nerazzurra sicuramente; poi chissà): 15 partite sono state sufficienti per strapparlo al Napoli e portarglielo via, lasciandogli il piacere di gustarsi quel tempo ormai perduto. La Juventus la vince dopo aver temuto di doverla perdere, in un primo tempo che un Napoli esemplare ha riempito di sé, di una personalità limpida, di un possesso palla (quasi) insospettabile, 67%. Ma quella partita, avvolta in un telo azzurro per 45′, la Juventus l’ha ripresa”.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Mazzarri: “Non posso recriminare nulla ai ragazzi, la mia squadra gioca sempre meglio degli altri”

Allegri: “Vincere col Napoli è importante. Scudetto? Dobbiamo continuare a lavorare”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Il Milan al lavoro per Guirassy