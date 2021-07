Napoli: Europeo d’oro per Di Lorenzo, il suo valore di mercato è raddoppiato

Il terzino del Napoli ha disputato un torneo ad altissimi livelli

Giovanni Di Lorenzo è stato titolare inamovibile della Nazionale di Roberto Mancini. Il terzino del Napoli ha preso il posto di Alessandro Florenzi (uscito per infortunio) nel corso di Italia-Turchia, da allora è stato uno dei protagonisti del cammino che ha portato gli azzurri alla vittoria dell’Europeo. La Gazzetta dello Sport fa sapere nella sua edizione odierna che il suo valore di mercato si è notevolmente alzato, una notizia questa che farà piacere ad Aurelio De Laurentiis, il quale ha detto che con l’offerta adeguata chiunque può partire.

Questo è quanto si legge:

“Chi ha tratto beneficio da queste esibizioni è il terzino del Napoli, Giovanni Di Lorenzo. Arrivato nel club due estati fa dall’Empoli, il costo del suo cartellino aveva toccato i 12 milioni di euro. Ora come ora bisognerebbe andare quantomeno al raddoppio per strapparlo a De Laurentiis. Ma non è aria: Spalletti fa molto conto su di lui e a 27 anni abbondanti è nel pieno della maturità agonistica”.

