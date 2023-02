Triplice fischio al Mapei stadium: Sassuolo-Napoli 0-2

Sassuolo-Napoli termina 2-0 in favore degli azzurri

Altri tre punti per gli azzurri in Sassuolo-Napoli. L’unidici di Spalletti chiude la prima frazione con un vantaggio di 2-0 sul Sassuolo. al 12′ Kvaratskhelia riceve palla a centrocampo, salta Maxime Lopez, Laurienté e punta Erlic al limite, si sposta la palla sul destro e batte Consigli con un rasoterra che non gli lascia scampo. La risposta neroverde arriva sessanta secondi più tardi con una conclusione velenosa di Laurienté che salta Di Lorenzo e incrocia di destro, il suo tiro si stampa sul palo. Al 19’ Matheus Henrique serve Defrel che si volta su Kim e calcia di sinistro, la conclusione termina sul fondo di un soffio.

Altro palo al 25′ questa volta di Victor Osimhen che vince un duello di forza con Tressoldi e converge verso il centro dalla fascia destra, la sua conclusione di sinitro si stampa sul legno. Il nigeriano ci mette solo altri cinque minuti a trovare la rete sorprendendo sul primo palo Consigli con una conclusione improvvisa dal versante destro dell’area. Il primo tempo si chiude con la rete di Laurienté che però viene annullata per offside di Defrel.

Nella ripresa gli azzurri partono fortissimo e sfiorano il gol ben 2 volte nel giro di pochi minuti: al 50′ Lobotka recupera palla, gran palla di Kvara per Osimhen che apre troppo il destro e si divora il 3-0. Due minuti dopo ci riprova ancora il niegriano che vede negarsi la doppietta da Consigli che para la sua conclusione. Gli uomini di Dionisi spaventano Meret all 80′, Ceide fa partire dal limite dell’area un tirocross con il sinistro, palla che sfiora il palo e si spegne sul fondo. Secondo tempo che termina a reti bianche dopo che Simeone si vede annullare la rete del 3-0 per fuorigioco di Lozano.

Fonte foto: Twitter @sscnapoli

