Spalletti, Sassuolo-Napoli: “Vittoria di qualità e Osimhen tutto ok, sulla Champions…”

Alla sua panchina numero mille Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della gara di Reggio Emilia vinta dai suoi contro il Sassuolo.

Queste le sue parole:

“Napoli come il Manchester City? Bisogna andarci piano con i paragoni, bisogna stare motlo calmi. Limitiamoci a fare bene le cose che sappiamo fare, l’aggressione sulla palla persa l’hanno fatta molto bene. Grande partita dal punto di vista di anaisi, le ultime partite le abbiamo vinte con meno qualità, stasera la prestazione è stata superiore alle ultime.

Osimhen? Da quello che abbiamo valutato sul posto non sembra niente di particolare, solo un po’ di stanchezza. Lui non si risparmia mai. Il saluto al tifosi disabile? Un ragazzo che consco da tanti anni, lo vedevo anche quando allenavo da altre parti. Lui è tifoso del Napoli e l’ho salutato volentieri, Gigi è un amico e gli amici si salutano. Stasera siamo stati sintetici, abbiamo sofferto un paio di volte perché il Sassuolo è una grande squadra e allenata molto bene.

Nel secondo tempo potevamo fare il 3-0 ma non ci siamo riusciti. E’ stata una prestazione da squadra matura, vogliosa. Fanno tutti quello che devono fare. Eintracht? Squadra fortissima, ha calciatori velocossimi, attacca gli spazi con velocità e ripiega bemissimo con il 5-4-1. Sono più abitutati di noi a giocare per il dentro furi e ricordiamoci che lanno scrso hanno vonto l’Europa league. Sul vantaggio in classifica non vanno fatti calcoli, dobbiamo giocare ogni partita come se fosse quella decisiva”.

