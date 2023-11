Salernitana-Napoli, Inzaghi: “La squadra ha fatto il massimo, paghiamo il gol in fuorigioco”

Inzaghi commenta la sconfitta della Salernitana contro il Napoli

L’allenatore della Salernitana Filippo Inzaghi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN, dove ha commentato la sconfitta per 0-2 contro il Napoli. Ecco quanto dichiarato dal tecnico granata:

“Avevo chiesto alla squadra di uscire a fine gara tra gli applausi al di là del risultato, oggi hanno fatto il massimo. Paghiamo il gol in fuorigioco, era netto e di almeno un metro. Il giovo andava fermato. La squadra è stata in partita fino all’82esimo, dobbiamo ripartire con questo spirito e questa voglia. Ho visto una Salernitana che mi piace, ora il calendario è bello tosto ma con questo spirito, questa voglia e questo pubblico straordinario andremo fuori da questa classifica. Quando giochi contro i campioni d’Italia, contro una delle squadre più forti d’Europaè sicuramente un test importante. Se chiedi coraggio alla squadra, devi dare un segnale e inserire attaccanti e non centrocampisti. Quando andremo a giocare contro le dirette concorrenti con questo spirito, anche con 4 attaccanti, le partite le vinceremo. Gli applausi della gente ce li portiamo a casa, hanno visto impegno, la maglia sudata e lo dobbiamo al nostro presidente e al nostro ambiente e ai nostri tifosi”.

Fonte immagine in evidenza: flickr.com

