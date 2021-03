Napoli, Fabian Ruiz: trattativa in corso per il rinnovo ma le parti sono distanti, c’è la cifra per la cessione

La trattativa per il rinnovo contrattuale dello spagnolo è ancora in alto mare

L’edizione odierna di Tuttosport parla del futuro in azzurro di Fabian Ruiz. Il quotidiano riferisce che che ci sono stati già degli incontri tra la società è l’entourage del centrocampista (il cui contratto scade nel 2023) per cercare di prolungare la sua permanenza al Napoli, ma l’accordo è distante. Il club di Aurelio De Laurentiis offre 3 milioni a stagione, bonus compresi (mezzo milione in più rispetto ai 2,5 del suo ingaggio attuale) mentre lo spagnolo ne vorrebbe almeno 4. Al momento si continua a trattare, ma in caso di mancato accordo sarà addio presumibilmente già nella prossima finestra di mercato, il costo del cartellino fissato dalla società è di 50 milioni.

