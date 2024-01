Napoli-Fiorentina: Simeone “Grande gara, lo spirito deve essere questo”

L’attaccante del Napoli Giovanni Simeone ha parlato ai microfoni di “Italia 1” dopo la vittoria contro la Fiorentina.

Il Napoli batte la Fiorentina per 3-0 nella semifinale di Supercoppa italiana grazie alle reti di Giovanni Simeone ed Alessio Zerbin. Proprio l’attaccante argentino ha rilasciato qualche breve dichiarazione ai microfoni di “Italia 1”.

Ecco in seguito quanto dichiarato:

“La Fiorentina è stata brava e noi siamo stati bravi a chiudere gli spazi. Siamo contenti per la vittoria, abbiamo fatto una grande partita. Al di la’ della tattica, in camp siamo entrati noi. Il gruppo che abbiamo forte, come lo è l’anima, deve essere questo lo spirito. Io cerco sempre di far capire ai miei compagni che non bisogna mollare mai. Preferisco ricordare tutte le mie partite e i miei allenamenti, per aiutare i miei compagni.”

Fonte foto – (da interstreaming) – Flickr.com

