Napoli-Fiorentina, Italiano: “Avevmo la partita in pugno, il loro sistema di gioco ci ha sorpreso”

Napoli-Fiorentina, le parole di Italiano dopo la sconfitta

Al termine della prima semifinale di Supercoppa italiana tra Napoli e Fiorentina, l’allentatore della squadra viola Vincenzo Italiano ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Mediaset. Ecco quanto dichiarato:

“Complimenti al Napoli che ci ha sorpreso un po’ con questa disposizione tattica, dovevamo sbilanciarci un po’ per riequilibrarla. Abbiamo perso 3-0 ed è giusto fare i complimenti agli avversari. Non salvo niente di questa partita, volevamo la finale di Supercoppa. E’ tornata la sterilità mostrata in precedenza, andando sotto sapevamo che si poteva complicare la partita. Fino all’84° la squadra è stata in partita, ci ho creduto, potevamo pareggiarla con un guizzo. Difesa a 4? Col Bologna avevamo preparato questo tipo di strategia per essere più presenti sugli esterni. Col Napoli non abbiamo sofferto sulle fasce. Avevamo i ricambi, con gente che poteva cambiare la partita. Abbiamo rubato tanti palloni per far male al Napoli.”

Fonte immagine in evidenza: flickr.com

