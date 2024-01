Napoli-Fiorentina, Gollini: “Vorrei giocare di più ma qui sto bene”

Pierluigi Gollini è intervenuto ai microfoni di “Italia 1” al termine del match di Supercoppa tra Napoli e Fiorentina.

Il portiere del Napoli Pierluigi Gollini ha avuto l’occasione di scendere in campo per la sfida di Supercoppa contro la Fiorentina. Dopo il match vinto per 3-0 l’estremo difensore ha rilasciato qualche commento ai microfoni di “Italia 1”

“È evidente che con la difesa a 3 abbiamo concesso molto meno. Mi è piaciuto come ha difeso la squadra, siamo stati molto solidi. Abbiamo concesso poco palleggio alla Fiorentina. Siamo stati bravi a interpretare il modulo nel modo migliore. Ci farebbe piacere avere palla per 90 minuti, ma non sempre è possibile. Io al posto di Meret e Simeone al posto di Osimhen? La Juve ha Szcesny e Perin, bisogna sempre essere pronti ad accettare il massimo. Si gioca in 11. Dobbiamo farci trovare pronti quando serve. Sono felice di giocare nel Napoli. Al Tottenham feci una scelta. Si sente quando giochi 4-5 partite di fila. So cosa ho fatto nella mia carriera. Mi piacerebbe giocare di più ma sono contento di essere nel Napoli.”

Fonte foto – Flickr.com

