Napoli-Fiorentina, Osimhen sicuro: “Domenica ci sarò”

Victor Osimhen avrebbe tranquillizzato tutti, affermando che sarà in campo per il match tra Napoli e Fiorentina.

Mancano due giorni alla sfida tanto attesa tra il Napoli di Luciano Spalletti e la Fiorentina di Vincenzo Italiano. L’attaccente nigeriano Victor Osimhen è alle prese con un recupero da un infortunio subito durante un allenamento. La conseguente diagnosi ha escluso qualsiasi tipo di lesione, tranquillizzando tutto lo staff azzurro ed i compagni di squadra.

La presenza di Victor Osimhen in campo domenica non è certa al 100%, in quanto il giocatore è ancora in fase di recupero. Nonostante ciò l’edizione odierna del Corriere dello Sport riporta un retroscena su tale questione. Osimhen avrebbe detto ai compagni che domenica sarà certamente in campo.

“Dove non è ancora arrivata la scienza approdano le ragioni dell’anima: «io domenica ci sarò». Senza che ci fosse bisogno degli esami strumentali, la diagnosi che ha aperto il Napoli alla speranza è arrivata mercoledì mattina: e ieri, quando la medicina si è ufficialmente “esposta”, il dottor Victor Osimhen ha avuto la sensazione di averci visto giusto, d’aver capito tutto quello che c’era da scoprire in se stesso, d’essere in grado di leggersi dentro e potersi persino diagnosticare.”

