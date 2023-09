Napoli, Garcia non rischia l’esonero al momento

Napoli, De Laurentiis non pensa di esonerare Garcia

L’avvio non convincente del Napoli in campionato, ha alimentato le voci su un possibile esonero di Rudi Garcia chiesto soprattutto da una parte della tifoseria azzurra. Come riporta l’edizione odierna di Repubblica, al momento non sarebbe un opzione valutata dal presidente Aurelio De Laurentiis. Ecco quanto riportato dal quotidiano oggi in edicola:

“La sconfitta con la Lazio e il sofferto pareggio in rimonta a Marassi con il Genoa hanno infatti già reso meno solida la panchina del tecnico francese, costretto a riscattarsi in Europa per non finire subito sulla graticola di Aurelio De Laurentiis, che ha deciso di disertare la trasferta e sarà un giudice severo davanti alla tv. Garcia non dovrebbe correre rischi, almeno nell’immediato”.

Fonte immagine in evidenza: flickr.com

