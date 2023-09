Garcia: “A Braga per vincere: voglio il mio Napoli con più cazzimma. Ho parlato con Kvara”

Garcia, l’intervista a Mediaset prima della sfida Braga-Napoli

Ultime notizie UEFA Champions League – Rudi Garcia tecnico del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Mediaset prima della sfida di Champions League Braga-Napoli. Di seguito le sue parole:

Garcia:

“Quali risposte si aspetta dalla squadra? Voglio il mio Napoli continuo nella partita e subito in partita. La Champions League è totalmente differente, è un altro libro che si apre. Sono solamente sei partite, serve iniziare subito forte e con 3 punti, sarebbe un ottimo inizio di Champions League. Siamo a Braga per vincere.

Serve cazzimma? Sullo 0-2 a Genova l’abbiamo avuta la cazzimma, se no non tornavamo sul risultato. Ci servirà essere più efficaci in attacco, ci manca nelle ultime due partite: prendiamo troppo poco la porta. E poi forse sì in difesa questa cazzima dall’inizio e non solo in un tempo ci servirà”.

Gesto di Kvaratskhelia? Ho parlato con Khvicha, lui sa che ha sbagliato però non è un problema: l’importante è che non sia nervoso, perchè non segna”.

