Napoli, Gattuso: il rinnovo è una certezza, rimarrà alla guida degli azzurri

De Laurentiis avrebbe intenzione di continuare la collaborazione con Rino Gattuso ancora a lungo

Tuttosport nella sua edizione odierna riferisce di un retroscena che ha del clamoroso, secondo il quotidiano sportivo il futuro di Rino Gattuso sulla panchina del Napoli non solo non sarebbe in pericolo, ma il rinnovo contrattuale sarebbe addirittura soltanto una formalità che avverrà tra pochi giorni.

questo è quanto si legge nel quotidiano:

“De Laurentiis non considera prioritaria la firma sul contratto: il biennale è cosa fatta, avendo le parti corretto ogni virgola anche sulla questione dei diritti di immagine. L’incontro per la sottoscrizione dell’impegno da 2,2 milioni a stagione è previsto dopo la chiusura del mercato e non saranno le prossime 3 gare a determinare il destino del tecnico. O meglio, se Gattuso venisse eliminato giovedì dallo Spezia e se dovesse incassare ko contro Parma e Genoa, dovrebbe essere sostituito. Viceversa, l’approdo alle semifinali e il successo contro Parma e Genoa non sarebbero elementi così probanti per convincere De Laurentiis a proseguire con Gattuso: la certezza di continuare ce l’ha già“.

