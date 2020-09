Napoli-Genoa, riapertura Stadio San Paolo: i 1000 tagliandi non saranno in vendita. Il motivo

Napoli-Genoa, i 1000 tagliandi non saranno in vendita. Ad entrare saranno gli ospiti della società e gli sponsor

Napoli-Genoa – Si aspetta solo l’ufficializzazione della Regione Campania all’apertura dello Stadio San Paolo a mille spettatori per la partita prevista alle ore 15:00 di domenica 26 settembre tra Napoli e Genoa. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, la società partenopea non metterà comunque in vendita i tagliandi per l’entrata allo stadio poichè saranno destinati ad una serie di ospiti ad inviti, tipo gli sponsor.

