Napoli: giocatori a Castel Volturno nella giornata di oggi, previsto giro di tamponi

A Castel Volturno oggi saranno assenti i nazionali

Nella giornata di oggi i giocatori del Napoli non impegnati con le nazionali si raduneranno a Castel Volturno, lo riporta Repubblica. Il quotidiano riferisce che nella giornata di oggi è previsto un giro di tamponi per giocatori e staff, saranno assenti i nazionali.

Questo è quanto si legge:

“È prevista una giornata di tamponi. Il gruppo sarà allargato a diversi giovani e alcuni giocatori di rientro, come Luperto e Ounas, che saranno valutati da Spalletti a Dimaro-Folgarida. Spalletti ufficializzerà tra qualche ora i convocati per il periodo di allenamento in Val di Sole (15- 25 luglio). I nazionali – Insigne, Di Lorenzo, Meret, Fabian, Mertens, Ospina e Lozano – non ci saranno, quindi il tecnico potrà valutare al meglio il resto dell’organico a disposizione e individuare i rinforzi necessari al suo progetto”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato, l’obiettivo del Napoli Vaclik vicinissimo all’Olympiacos

Napoli, Mario Rui-Galatasaray: l’interesse c’è ma non è semplice

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Clima: cozze morte di caldo sulle spiagge di Vancouver