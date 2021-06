Napoli: Giuntoli ci prova per Berge, c’è il gradimento di Spalletti

Luciano Spalletti vorrebbe il norvegese a disposizione già per il ritiro

Il Napoli non molla Sander Berge. La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna riporta che, sul centrocampista ci sarebbe anche il gradimento di Luciano Spalletti, che vorrebbe averlo a disposizione già per l’inizio del ritiro. Lo Sheffield United continua a pretendere 12 milioni per il cartellino, Cristiano Giuntoli chiede invece il prestito, da concordare poi l’obbligo di riscatto.

