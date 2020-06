Napoli – Il bilancio del primo giorno di libera circolazione

L’edizione online de Il Mattino riporta in merito al primo giorno di libera circolazione sul territorio italiano.

Il primo giorno di libera circolazione si può dire superato senza grossi patemi:

“Misurazione della temperatura alla stazione, controlli a campione in autostrada, ancora scarsi gli arrivi in aereo e nave. È partita senza sussulti la circolazione tra le Regioni per quanto riguarda la Campania, che teme di importare contagi dal Nord. «Si poteva adottare un criterio, affermando che si può partire da una Regione se per un mese di seguito i nuovi contagi sono al di sotto delle 50 o 100 unità, ma ormai la decisione è presa, noi adottiamo controlli ma accogliamo i nostri concittadini che vengono da regioni più colpite con spirito fraterno» ha sottolineato oggi il governatore Vincenzo De Luca senza alimentare la tensione.



