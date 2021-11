Napoli, il Maradona torna ad essere bollente. Oggi previsto il ritorno degli Ultras

Napoli, gli Ultras tornano al Maradona

Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, i gruppi organizzati del tifo azzurro sono pronti a far ritorno allo Stadio Maradona. Ecco quanto riferisce il quotidiano:

Gruppi ultras il cui ritorno allo stadio Maradona è previsto per questo pomeriggio e che si sistemeranno nel settore inferiore delle due Curve. La ragione? Trattandosi di una parte dello stadio dove nessuno ama seguire le partite, diventa più comodo trovare nelle biglietterie una quantità di ticket che siano vicini nella numerazione. I fan più caldi sanno che questa potrebbe essere la stagione giusta per rivincere il tricolore, per questo motivo accetteranno di cambiare il loro solito posto e garantire alla squadra quell’incitamento che, in loro assenza, non c’è”.

