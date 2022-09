Vergogna in Spagna. Insulti razzisti a Vinicius.

Real Madrid: Vinicius vittima di insulti razzisti

L’attaccante brasiliano dei Blancos è stato vittima di razzismo dopo l’esultanza per la rete del derby. Arriva subito la risposta del Real Madrid che, in un comunicato sul proprio sito ufficiale, si è detto decisamente contrario a questo tipo di comportamenti. Di seguito la nota integrale:

“Il Real Madrid CF rifiuta ogni tipo di espressione e comportamento razzista e xenofobo nel campo del calcio, dello sport e della vita in generale, come i deplorevoli e sfortunati commenti fatti nelle ultime ore contro il nostro giocatore Vinicius Junior. Il Real Madrid vuole mostrare tutto il suo amore e sostegno per Vinicius Junior, un giocatore che interpreta il calcio come un atteggiamento verso la vita basato su gioia, rispetto e sportività. Il calcio, che è lo sport più globale che esista, deve essere un esempio di valori e di convivenza. Il club ha incaricato i suoi servizi legali di intraprendere un’azione legale contro chiunque usi espressioni razziste nei confronti dei nostri giocatori”.

