Napoli, Spalletti può recuperare tre big. In mattinata il test decisivo

Napoli, Spalletti vuole evitare sorprese

Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Luciano Spalletti può recuperare tre elementi importanti per la sfida di oggi contro il Verona. Ecco quanto riportato dalla rosea:

“Spalletti ritrova i suoi tre big, rimasti a casa per l’Europa League. Ci sarà soprattutto Victor Osimhen, un centravanti cresciuto tantissimo e che dà all’attacco del Napoli soluzioni diverse nello sviluppo dell’azione. Così come ci saranno anche Lorenzo Insigne e Fabian Ruiz. Stamattina per loro piccolo test, per evitare sorprese coi muscoli affaticati”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato, il Napoli non ha smesso di pensare a Nandez

Napoli-Verona, Spalletti fa sei cambi rispetto a Varsavia. Dubbio Manolas-Juan Jesus

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Oltre 2milioni di terze dosi in Italia. Speranza, accelerare