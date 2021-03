Napoli: il rinnovo di Ospina spinge Meret all’addio, sirene inglesi per lui

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport parla delle mosse del Napoli in vista del futuro. Stando a quanto riferisce il quotidiano, gli azzurri stanno lavorando al rinnovo David Ospina e ciò potrebbe spingere Alex Meret a cambiare aria. Il portiere italiano classe 97′ vorrebbe giocare con continuità da titolare e sarebbe stanco della rotazione messa in atto da Rino Gattuso. La cessione a fine stagione diventa quindi uno scenario sempre più probabile. In caso di addio la destinazione potrebbe essere l’Everton del suo vecchio allenatore Carlo Ancelotti, in Premier League.