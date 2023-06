Napoli, il riscatto di Gollini non sarebbe certo: la ragione

Secondo le parole del Corriere dello Sport, il riscatto di Pierluigi Gollini da parte del Napoli non sarebbe per nulla scontato.

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport si concentra sulle ultime relative al riscatto di Pierluigi Gollini, portiere del Napoli in prestito dall’Atalanta.

Secondo quanto riportato l’operazione non sarebbe certa, in quanto il Napoli sarebbe incuriosito dal giovane portiere di proprietà del Bari Elia Caprile.

Ecco in seguito quanto si legge dal noto quotidiano in merito all’affare:

“Pierluigi Gollini, 28 anni, proprietà Atalanta, 7 milioni per trasformare il suo prestito in acquisto: il club azzurro ha il diritto di riscattarlo, sì, ma la scelta più che mai non potrà essere slegata dalle strategie del nuovo allenatore. Discorso diverso per Elia Caprile, 21 anni, di proprietà Bari. L’altro club della famiglia De Laurentiis: lui è un talento, è uno che piace a mezza Italia vip e il Napoli non ha alcuna voglia di lasciarselo sfuggire.”

