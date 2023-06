Napoli su Arda Guler, ma ci sarebbe l’interesse di altri quattro club

Il Napoli avrebbe un interesse per il centrocampista Arda Guler, che attualmente veste la maglia del Fenerbahce. Il giocatore originario della Turchia, classe 2005, non sarebbe per nulla passato inosservato neanche agli occhi di altri grandi club.

Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira attraverso il proprio account Twitter sarebbero ben cinque le squadre incuriosite dal giovane. In Serie A infatti oltre al Napoli ci sarebbe anche il Milan, mentre all’estero piacerebbe a Paria Saint-Germain, Benfica e Borussia Dortmund.

Ecco di seguito le parole riportate dall’esperto di mercato:

“PSG, Borussia Dortmund, Benfica, Napoli e Milan sono interessati al grande talento turco Arda Guler (nato nel 2005). Ha una clausola rescissoria per andarsene dal Fenerbahçe.”

