Napoli, De Laurentiis telefona ancora a Luis Enrique; la risposta

Il Mattino afferma che ci sarebbe stata un’altra telefonata tra il tecnico Luis Enrique ed il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis.

L’edizione odierna del quotidiano Il Mattino ha riportato le ultime sulla ricerca del nuovo allenatore del Napoli, in particolare su una telefonata intercorsa tra Aurelio De Laurentiis e Luis Enrique.

La risposta dell’allenatore spagnolo però non sarebbe stata quella sperata: Luis Enrique per il momento non vorrebbe tornare in Italia.

Ecco quanto riportato:

“Il Napoli può approfittare dei benefici fiscali del Decreto crescita per la scelta del prossimo allenatore e lavora su diversi nomi che arriverebbero dall’estero. Uno di questi è Luis Enrique, uno dei grandi sogni del patron, che già nelle scorse settimane è stato contattato ma con esito negativo. In queste ultime ore ci sarebbe stata una nuova telefonata da parte di De Laurentiis per convincere Luis Enrique a diventare il nuovo allenatore del Napoli. Il tecnico spagnolo però avrebbe ribadito la sua volontà di non tornare in Italia. Almeno per il momento.”

