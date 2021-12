Napoli, infortunio Koulibaly: si teme uno stiramento muscolare

Nella giornata di oggi gli esami strumentali toglieranno ogni dubbio

Il Mattino, nella sua edizione odierna parla di Kalidou Koulibaly. Il difensore ha lasciato il campo durante Sassuolo-Napoli per un risentimento al flessore della gamba sinistra, la paura è che si tratti di uno stiramento. Nel caso fosse questa l’entità dell’infortunio ciò significherebbe un mese di stop per il difensore. Nel caso dovesse stare fuori per così tanto tempo rischierebbe di tornare direttamente dopo la Coppa d’Africa.

