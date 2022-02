Napoli-Inter, Martino: “Sta girando una bufala…”

Carmine Martino su Napoli-Inter: “Sta girando una bufala”.

Carmine Martino, giornalista Mediaset, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Radio Goal, programma in onda sulle frequenze della emittente Kiss Kiss. Ecco le sue parole:

“Napoli e Inter è finita da un po’, ma gira una bufala: che la compagine di Luciano Spalletti non volesse vincere. Si fa riferimento all’ultima punizione. Il Napoli ha sbagliato, c’è stato un errore tecnico, non si saranno capito, ma i campani hanno cercato di vincere la partita anche se non ci sono riusciti”.